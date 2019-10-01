أردوغان: أمريكا لم تقدّم تطورات مشجعة بشأن ”المنطقة الآمنة“

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده لم ترَ التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة ”منطقة آمنة“ شمال شرق سوريا، وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة، أنّ تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في ”المنطقة الآمنة“ المزمعة، التي قال إنها ”ستمتد شرقًا من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية“.

وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا على إقامة منطقة على امتداد 480 كيلومترًا من الحدود التركية، حيث ترغب تركيا في أن تصل المنطقة إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.

ولوحت تركيا مرارًا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم ترقَ الجهود إلى مستوى توقعاتها، وحددت فترة زمنية تنتهي بنهاية أيلول/ سبتمبر.