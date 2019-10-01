إيران تعترف بتقديم مساعدات واستشارات عسكرية لميلشيا الحوثي

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن بلاده تقدم استشارات عسكرية وفكرية لليمن، منوهًا إلى أن قوات ”الحرس الثوري“ هي المسؤولة عن نقل هذه الاستشارات والمساعدات، في اعتراف بدعم طهران لميليشيا الحوثي عسكريًا وأيديولوجيًا.

وأضاف باقري في حديث مع شبكة ”فونيكس“ الصينية خلال زيارته لبكين نشرته، اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام إيرانية: ”أن إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وبالأخص اليمن، ففي سوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه الدول وقدمنا لهم مساعدات عسكرية ومستشارين، ولكن اليمن يتمتع بوضع خاص“.

ويأتي تصريح القيادي العسكري الإيراني باختلاف وضع اليمن هنا؛ أن الحكومة الشرعية اليمينة لم تطالب طهران بتقديم مساعدات أو تدخلات في شؤونها بل تُدين انتهاكها لسيادة اليمن حكومة وشعبًا.

وأكد باقري أن إيران تُقدم مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية لليمنيين، منوهًا إلى أن ”المسؤول عن هذا الأمر هي قوات الحرس الثوري، فيما أننا سنقف بجانب اليمنيين حتى آخر لحظة“.

وفي تناقض صريح مع تصريحه السابق، نفى رئيس الأركان الإيراني إرسال طهران صواريخ إيرانية إلى اليمن حيث قال: ”كيف يُمكننا أن نرسل أسلحة إلى اليمن في الوضع الذي يصعب فيه دخول الدواء إلى هذا البلد؟“

وانتقل باقري في حديثه مع الشبكة الصينية إلى احتمالية نشوب حرب في منطقة الخليج، حيث قال إن إيران لا ترغب في دخول أي اشتباك أو مواجهة عسكرية في المنطقة، زاعماً أن إيران تعمل على حفظ أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز أكثر من أي دولة“.

وردًا على تصاعد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قلل باقري من تأثير هذه العقوبات على بلاده، معتبرًا أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن مجرد دعاية ولا تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الإيراني في ظل تورط طهران في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي ضمن مخطط النظام الإيراني لخرق السيادة اليمنية وإسقاط الحكومة الشرعية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أثنى على عمليات الحوثيين في اليمن، بل ووصف زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بـ ”الأخ المجاهد العزيز“ وذلك ضمن استقباله لوفد من الحوثيين زار طهران.