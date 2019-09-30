شرطة هونغ كونغ تتوقع هجومًا عنيفًا في الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين 

تتوقع شرطة هونغ كونغ مزيدًا من أعمال العنف في شوارع المدينة غدًا الثلاثاء، في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بعد مشاهد الفوضى التي وقعت مطلع الأسبوع، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه باتجاه محتجين أشعلوا النار في إطارات وألقوا قنابل حارقة.

وقال كبير مسؤولي العلاقات العامة بالشرطة تسي تشون تشونغ، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين ”سيكون هناك هجوم عنيف خطير، نحن على شفا خطر شديد“.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 157 شخصًا في المجمل بينهم 67 طالبًا مطلع الأسبوع، وقدّرت أن المتظاهرين ألقوا نحو مئة قنبلة حارقة، وأضافت أن ”ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا“.

وتعم المدينة حالة من التوتر الشديد عشية الذكرى حيث تحرص السلطات على تفادي المشاهد التي قد تسبب إحراجًا للحكومة المركزية في بكين.

وأعلنت الشرطة أنها ستغلق عددًا من الطرق الرئيسية غدًا الثلاثاء قرب مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ، حيث من المقرر أن تجري مراسم لرفع العلم.

وتجرى أعمال نظافة واسعة النطاق اليوم الإثنين، بعدما انتشرت رسوم الغرافيتي على طرق ومحلات ومبان في المركز المالي، كما تحطمت نوافذ مبان حكومية وحطم المحتجون أرصفة خلال اضطرابات مطلع الأسبوع.

وقالت جبهة حقوق الإنسان المدنية اليوم الإثنين، إن ”السلطات رفضت التصريح بمسيرة مقررة غدًا الثلاثاء من متنزه فيكتوريا بمنطقة كوزواي باي إلى طريق تشارتر القريب من مقر الحكومة وذلك لاعتبارات أمنية“، وأكدت الشرطة الأمر فيما بعد، ومن المتوقع أن يواصل المحتجون التظاهر رغم ذلك.