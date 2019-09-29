منتقدًا تجاهل حكومة أردوغان.. رئيس بلدية إسطنبول المعارض: لم تتم دعوتي لاجتماع حول الزلزال‎

المصدر: أ ف ب

قال رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إنّه لم تتم دعوته لحضور اجتماع حكومي يناقش الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تعرض أكبر مدن البلاد لزلزال قوته 5,7 درجة على مقياس ريختر الخميس.

وهزّ زلزال، مركزه في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومترًا غرب إسطنبول، المدينة التي يسكنها نحو 15 مليون نسمة يوم الخميس، مسبّبًا ذعرًا دفع السكان لإخلاء منازلهم. كما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، بحسب السلطات.

وعقدت السلطات التركية اجتماعًا لوضع خطة استجابة للكوارث في إسطنبول بعد الزلزال، برئاسة نائب الرئيس فؤاد أقطاي.

وقال إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول في حزيران/يونيو الفائت، إنّه ”لم يحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه الدعوة له“.

وقال في تصريحات صحفية في إسطنبول ”أريد أن أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات انتهت، إنها باتت خلفنا“، وأضاف ”الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد حلولًا سويًا“.

وفاز إمام أوغلو بالانتخابات في آذار/مارس الماضي، قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات بعد مزاعم تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، ليحقق لاحقًا فوزًا حاسمًا في الإعادة في حزيران/يونيو.

وهذه أول مرة تسيطر المعارضة على إسطنبول التي كانت تحت سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان لنحو 25 عامًا.