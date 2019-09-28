صحيفة عبرية ترجح ”اعتذار“ نتنياهو عن تشكيل الحكومة حال فشل مفاوضاته مع حزب ”غانتس“

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفكر جديًا بإعادة مسألة تكليف تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في ظل تزايد مؤشرات فشله بإمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال المدة القانونية الممنوحة له.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن“نتنياهو قد يعيد ولاية تشكيل الحكومة، في وقت مبكر، يوم الأحد، إذا وصلت المحادثات مع حزب (كحول لفان)، الذي يرأسه بيني غانتس، إلى طريق مسدود“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طواقم المفاوضات لحزبي نتنياهو وغانتس سيلتقيان، صباح الأحد، وسط توقعات برفض ”كحول لفان“ المشاركة بحكومة وحدة وطنية مع ”الليكود“.

وسيلجأ الرئيس الإسرائيلي، لتكليف زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لكنه سيواجه هو الآخر معضلة في تشكيل الحكومة، في ظل عدم حصول تكتل قوى اليسار والوسط والعرب على نسبة الحسم للمصادقة على الحكومة في الكنيست.

ونقلت الصحيفة ذاتها، عن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، وعضو حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، قوله إنه“لن تقوم حكومة جديدة دون الليكود، والليكود دون نتنياهو لن يشارك بأي حكومة“.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب ”كحول لفان“، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة جر البلاد إلى انتخابات ثالثة، في ظل تعنته في مواقفه من تشكيل الحكومة، خاصة أنه فشل بعد الانتخابات السابقة في نيسان/أبريل الماضي.

وفي حال فشل زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة خلفًا لنتنياهو، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات ثالثة، خاصة في ظل عدم قدرة غانتس على استقطاب أي من الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو، وحزب ”إسرائيل بيتنا“ الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان.

وحصل تجمع الأحزاب اليمينية الذي يقوده نتنياهو، على 55 مقعدًا في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة، فيما حصل تجمع أحزاب اليسار والوسط والقائمة العربية، الذي يقوده غانتس، على 57 مقعدًا، فيما يحتاج كلاهما لأكثر من 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة المقبلة.