وسط اتهامات بالقصور.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية

قال مسؤول إن مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية أغلقت أبوابها، اليوم السبت، وسط اتهامات بأن عملية الانتخاب شابها القصور، وإقبال ضعيف على التصويت، مما يبرز المخاوف من سقوط البلاد في مزيد من الفوضى إذا جاءت النتائج غير حاسمة.

وليس من المتوقع ظهور النتائج الأولية قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ولن تظهر النتائج النهائية قبل السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وإذا لم يحصل أي مرشح على 51% من الأصوات فستجرى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

وهاجمت حركة طالبان عددًا من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من أفغانستان لإفساد العملية الانتخابية، لكن الإجراءات الأمنية المكثفة حالت دون وقوع أعمال عنف على نطاق كبير.