الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران تغادر ميناء ”بندر عباس“

أظهرت بيانات ”ريفينيتيف“ لتعقب حركة السفن، أن الناقلة البريطانية ”ستينا إمبيرو“ المحتجزة لدى إيران، بدأت التحرك وغادرت ميناء ”بندر عباس“ يوم الجمعة.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة في مضيق هرمز، في يوليو الماضي، بزعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق. وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إنه يتوقع الإفراج عن ناقلة النفط ”ستينا إمبيرو“، بعد استكمال الإجراءات القانونية في بلاده.

وأوضح روحاني أن ”الناقلة في المراحل النهائية من الإجراءات القانونية. أتوقع أن يتم الإفراج عنها“.