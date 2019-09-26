واشنطن تفرض عقوبات على شركة تزود القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك بخطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة ماريتيم أسيستانس، التي فرضت عليها العقوبات حديثًا، تعمل كواجهة لشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت) التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

واستهدفت الخزانة الأمريكية كذلك 3 أفراد قالت إنهم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت)، وجمدت أيَّ أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم.