وثيقة: البيت الأبيض تدخل بعد مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني

المصدر: ا ف ب

كشفت وثيقة شكوى عميل استخبارات نشرت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب المسؤول المجهول الهوية، في الشكوى التي نشرها الكونغرس: ”تلقيت معلومات من عدة مسؤولين أمريكيين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020“.

وأضاف أن مسؤولين في البيت الأبيض، أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني، وأبلغوه أنهم على الأرجح، ”شهدوا استغلال الرئيس لمنصبه للحصول على مكسب شخصي“.