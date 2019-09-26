ترامب يكشف سبب عدم رغبته بنشر تفاصيل محادثته مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر نشر ملخص مكالمة هاتفية مثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني لأن ”أشياء مروعة“ يجري تداولها بشأنها، لكنه أوضح أنه لا يريد أن يحدث سابقة بنشر تفاصيل مثل هذه المكالمات.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء ”لا أريد أن تكون سابقة.. لا أحب أن تتعامل مع رؤساء دول وأنت تعتقد أن اتصالاتهم ستُنشر“.

وأفاد موجز لمحادثة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تموز/يوليو الماضي، نشرتها الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، بأن ترامب طلب منه التحقيق فيما إذا كان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، أوقف تحقيقًا مع شركة يعمل فيها ابنه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء الماضي، أن المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدأ التحرك رسميًّا في إجراءات مساءلة ترامب، ووجَّه ستًا من لجانه بالبدء في تحقيقات حول تصرفاته.