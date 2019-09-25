”أردوغان عرّاب الإرهابيين“.. لوحة عملاقة تجوب شوارع نيويورك (فيديو)

في الوقت الذي كان فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، كانت تجوب شوارع نيويورك سيارة تحمل لوحة عملاقة كبيرة مكتوبًا عليها: ”أردوغان عرّاب الإرهابيين.. غير مُرحّب به في الولايات المتحدة“.

وحسب وكالة ”فرات“ للأنباء، فإن مركز للدراسات باسم ”مشروع أبحاث تركيا – داعش“ أطلق مبادرة اللوحة المتجولة في نيويورك، بهدف التوعية العامة بمدى علاقة نظام الرئيس التركي بالشبكات الإرهابية.

وكان هذا المركز المتخصص، وثّق تقارير أضيفت لوثائق أمريكية وأخرى روسية عُرضت على الأمم المتحدة، بشأن الدور الذي تلعبه تركيا في تأجيج نيران العنف والإرهاب في العديد من دول الشرق الأوسط، ابتداءً من سوريا وصولًا إلى ليبيا.

وتساءلت صحيفة نيويورك بوست قبل يومين عن ”سرّ الصمت الأمريكي على دور مخابرات أردوغان في رعاية شبكات الإرهاب وتوظيفها في دعاوى ”إسلامية“ تتشارك فيها تركيا مع دول وأجهزة ومنظمات داخل وخارج الشرق الأوسط“.