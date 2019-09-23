روحاني: أمريكا تسعى لإسقاط المنطقة

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط المنطقة وأخذ كل نفط المملكة العربية السعودية وتحقيق مطامع أخرى لها في المنطقة.

وقال في حديث للصحفيين قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ”المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة فرصة لنبيّن للعالم موقف إيران والإجراءات الظالمة التي تمارس بحقنا“.

وأشار إلى أن ”عدم رغبة البعض بحضور إيران في الأمم المتحدة قد يكون لإدراكه تأثير إيران، لكننا أصرينا على الحضور“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة وصلت إلى الحد الأقصى من العقوبات وبدأت تكررها، ونحن مستعدون لتجاوزها“، متهمًا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه ”يتحدث بأشياء تافهة عن المنطقة“.

وجدد روحاني تأكيده على رفضه عدم تورط إيران في الهجوم الذي استهدفت ”أرامكو“ السعودية، قائلاً إن ”الهجوم على أرامكو كان ردًا يمنيًا على الاعتداءات“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه سيقدم مشروعًا إلى الأمم المتحدة يهدف إلى تأمين تعاون دول المنطقة وقدراتها لحفظ الأمن، وقال ”نحمل معنا إلى الأمم المتحدة مشروعًا يهدف إلى تثبيت الأمن في المنطقة تحت عنوان ”(هرمز للسلام)“.

وفي سياق متصل، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الرئيس حسن روحاني مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب ضمن اجتماعات المجموعة السداسية الموقعة على الاتفاق النووي والمعروفة بـ 5+1.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن عراقجي في حديث لصحيفة الإندبندنت البريطانية ”إذا عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي، فإن الرئيس حسن روحاني مستعد للقاء ترامب في اجتماعات المجموعة السداسية“، مبينًا أنه ”لا أحد يتفاوض تحت الضغط“.

وأضاف عراقجي: ”في حال رفعت أمريكا العقوبات عن إيران ستُفتح أبواب الحوار، وعلى أمريكا وقف إطلاق النار في حربها الاقتصادية التي تشنها ضدنا قبل أي حوار معها“.