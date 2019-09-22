نتنياهو يعلّق على توصية القائمة العربية المشتركة بغانتس رئيسًا للحكومة

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، على توصية القائمة العربية المشتركة بتكليف رئيس حزب كاحول لافان، بيني غانتس، رئيسًا للحكومة الإسرائيلية المرتقبة.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: “ لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، فقط أوصت القائمة العربية المشتركة بتكليف بيني غانتس كرئيس للوزراء“.

وأضاف:“ نحن الآن أمام خيارين: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون ”إسرائيل“ كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون ”الإرهابيين“ الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة“.

وكان رئيس القائمة العربية أيمن عودة، قال خلال جلسة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأحد :“ في عصر نتنياهو لقد أصبحنا مجموعة غير شرعية، في السياسة الإسرائيلية لم نمنح الشرعية، لكن الآن ”الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح اليوم رأس الزاوية“ ونحن نبحث عن طريقة لمنع نتنياهو من أن يصبح رئيس وزراء“.

ونقلت قناة ريشت كان الإسرائيلية، عن عودة قوله :“ غالبية الجمهور الإسرائيلي قالوا – لا لحكم نتنياهو، لذلك سنوصي بيني غانتس كرئيس للوزراء“.