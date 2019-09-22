تقرير أمريكي: ترامب في مأزق صعب بعد الهجوم على أرامكو

اعتبر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أصبح الآن في مأزق صعب بعد الاعتداء الأخير على منشآت النفط السعودية، إذ يبدو أنه عازم على عدم الانجرار إلى حرب ضد إيران بسبب تأثير ذلك على حملته الانتخابية.

وأشار المجلس في تقرير نشره أمس السبت، إلى أن ترامب لا يريد الانزلاق في طريق تدفعه إلى خوض مواجهة عسكرية ضد إيران رغم علمه بأن عدم الرد على استفزازات طهران سيؤدي فقط إلى تشجيعها للقيام بمزيد من الاستفزازات.

وأعرب المركز عن اعتقاده بأن ترامب يسعى جاهدًا لتفادي الدخول في حرب؛ لأن ذلك يعني ارتفاعًا حادًّا في أسعار النفط، واحتمال توقف تدفق إمدادات النفط من الخليج، وحالة ركود في الاقتصاد الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وغضب في قاعدة الناخبين الذين يعتمدون عليه من أجل تجنب التورط في نزاع مسلح خارجي.

وأوضح التقرير أن هذا ما يفسر امتناع ترامب عن القيام برد عسكري على إيران رغم تصريحاته النارية واللجوء بدلًا من ذلك إلى فرض مزيد من العقوبات عليها على الرغم من تصريحاته الأخيرة بأن الضغوط القصوى وصلت إلى أقصى مستوى لها.

وقال:“من الواضح أن ترامب عازم على تجنب الدخول في حرب قدر الإمكان، لكن كان عليه ان يفكّر مليًّا قبل أن يتخذ قرارًا بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات، اعتقد بأنها سترغم إيران على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، لكن ما نراه الآن هو أن القرار دفع بإيران إلى مزيد من التشدد وتنفيذ تهديداتها بأنها لن تسمح لدول الخليج الأخرى بتصدير النفط في حال لم تستطع تصدير نفطها.“

وختم قائلًا:“والآن نرى أن ترامب دخل في مأزق صعب، فإمّا أن يتراجع أمام إيران وإمّا أن يصعّد النزاع الذي هو نفسه يريد أن يتحاشاه، إنه حقًّا مأزق كان عليه أن يأخذه في الاعتبار قبل الانسحاب من الاتفاق النووي، والحقيقة أن ما يمكنه عمله الآن هو العودة إلى اتفاق عام 2015 مقابل تنازلات إيرانية واضحة وهو ما سيمثل تحولًا هائلًا في المواقف السياسية.“