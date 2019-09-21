ظريف: العقوبات الجديدة تعكس عجز واشنطن

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الإيراني، بأنه ”يعكس عجز أمريكا“.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية عن ظريف عقب وصوله الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ”فرض العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني من جديد يعكس عجز أمريكا“، مضيفا ”العقوبات كانت مفروضة على البنك المركزي الإيراني وقد تم إعادتها بعنوان آخر“.

وأشار ظريف الى اجتماع سيعقد بين إيران ومجموعة 5+1 الأربعاء المقبل في نيوريوك لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن حظر الولايات المتحدة للبنك المركزي الإيراني يدل على أن أياديهم خاوية لدرجة يتعذر معها العثور على وسيلة للضغط على إيران.

وفي يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن البنك المركزي الإيراني، وفر مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس ووكيله حزب الله اللبناني.