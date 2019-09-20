أنباء عن وقوع إصابات إثر إطلاق نار في واشنطن

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أصيب عدد من الأشخاص بجروح، ليل الخميس، في إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب وسائل إعلام محلية. وعرضت قناة تلفزيونية محلية صورًا على تويتر لسيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردًا من الشرطة ”على نطاق واسع“.