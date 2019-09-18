مريم رجوي: هجوم ”أرامكو“ السعودية خطوة نحو التصعيد في إشعال الحروب

وصفت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الهجوم على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة ”أرامكو“ بأنه خطوة نحو التصعيد ومنعطف جديد في إيران لإشعال الحروب.

وقالت رجوي في بيان لها: ”قصف المنشآت النفطية لدولة جارة خطوة نحو التصعيد ومنعطف جديد في اعتداءات الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران لإشعال الحروب“.

وأضافت: ”إبداء القوة والحزم هو اللغة الوحيدة التي يعرفها الملالي. التقاعس أمام الفاشية الدينية يحفزها على استمرار أعمالها. الشعب الإيراني هو أول ضحية لهذا النظام“.

واعتبرت رجوي أن ”الحل الناجع للخلاص من الفاشية الدينية التي هي مصدر كل الأزمات في الشرق الأوسط، يكمن في تغيير هذا النظام غير الشرعي، على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة“.

وشددت على أنه ”يجب إعادة تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع السلاح النووي لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم.

وطالبت بضرورة ”قطع أذرع النظام في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات التابعة له من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان“.

ورأت زعيمة المعارضة الإيرانية أن ”على الاتحاد الأوروبي أن يدرج خامنئي ومكاتبه وقوات الحرس ووزارة المخابرات التابعة للملالي على قائمة الإرهاب“.