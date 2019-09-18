واشنطن: لا تفاوض مع طالبان في ظل استمرار هجماتها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز بعدم إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، بسبب الهجمات التي نفذتها في العاصمة الأفغانية كابل، وولاية باروان (شمالًا).

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، فجر الأربعاء، أن الولايات المتحدة ”تدين بشدة الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 48 أفغانيًا“.

وقال البيان: ”واشنطن تدين بشدة استهداف طالبان للمدنيين في أفغانستان، والرئيس ترامب صرح بأن الولايات المتحدة لن تجري محادثات سلام مع طالبان، طالما استمرت الأخيرة في هجماتها“.

في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، هجمات طالبان.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 22 مدنيًا وإصابة 38 آخرين، في هجوم انتحاري وقع قرب أحد المباني التابعة لها في العاصمة كابل.

كما تبنت طالبان هجومًا استهدف تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني، في ولاية باروان، أدى لمقتل 26 شخصًا وإصابة 42 آخرين.