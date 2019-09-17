الرئيس الإسرائيلي: لا نريد الوصول لانتخابات كنيست ثالثة

أكد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه سيبدأ مشاورات لاختيار شخصية وتكليفها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على أن إسرائيل لا تريد العودة لانتخابات ثالثة مجددًا.

وقال ريفلين، إنه ”سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد حصوله على صورة الوضع الأكثر دقّة والأقرب قدر الإمكان“، بعد بدء ظهور نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف، ”نضغ نصب عيوننا الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر الإمكان، وتحقيق إرادة الشعب، كما عبّر عنها في الانتخابات، بالإضافة إلى الامتناع عن الوصول لانتخابات ثالثة“.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تقاربًا في الأصوات التي حصل عليها حزبا الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب ”كحول لفان“ الذي يتزعمه بيني غانتس، مع تقدم طفيف للأخير، فيما ستظل عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرتبطة بإمكانية التحالف مع زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان.

وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالات مع أحزاب اليمين الإسرائيلي؛ لتزكيته خلال المشاورات التي سيجريها الرئيس الإسرائيلي، من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.