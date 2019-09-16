ترامب: يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية.

وحمّلت واشنطن حكومة طهران مسؤولية الهجوم الذي قلّص إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة، لكن إيران نفت مسؤوليتها.

كما أنحى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل باللوم على إيران في الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط بقيق وخريص مطلع الأسبوع وطالب برد دولي على طهران.

وقال مكونيل الجمهوري أثناء افتتاحه مجلس الشيوخ: ”آمل أن ينضم شركاؤنا الدوليون لنا في تحميل إيران عواقب هذا الهجوم المتهور، المزعزع للاستقرار“.

وفي السياق ذاته هاجم السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة الإيرانية، قائلًا: إن الهجوم على المنشأتين يؤكد ”مساعي إيران لبث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط“.

وحذر ريش أيضًا في بيان من أي هجوم محتمل على القوات الأمريكية؛ وقال: ”على إيران ألا تقلل من إصرار الولايات المتحدة. أي هجوم على جنود أمريكيين في الخارج سيقابل برد ساحق، لن تُستبعد أي أهداف“