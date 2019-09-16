إدانة روسية ”مطاطية“ لهجوم ”أرامكو“

أدانت روسيا اليوم الإثنين الهجوم الذي استهدف السبت الماضي منشآت ”أرامكو“ النفطية، شرق السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، قالت فيه إنّ موسكو قلقة جدًا إزاء التطورات الأخيرة هذه.

وتضمن البيان الروسي إدانة مطاطية ترفض فيه موسكو ”الهجمات على (أهداف مدنية)، إذ من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة التوازن بين العرض والطلب على الطاقة“.

ودعا البيان إلى عدم الاستعجال في الخروج باستنتاجات حول الجهة التي نفذت الهجوم، معتبرًا أنّه ”من غير المجدي أبدًا، استخدام ما حدث لترسيخ المقاربة الأمريكية المعروفة ضد إيران“.

وأردف: ”من غير المقبول تخطيط الولايات المتحدة استخدام القوة ضد طهران، انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، عبر توجيه أصابع الاتهام إليها“.

و“أرامكو“ أو ”الشركة العربية للزيوت السعودية“ هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

وصباح السبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ شرق المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة ”الحوثي“ المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

لكن لم تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الاستهداف، في موقف نادر، حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.

وقالت الرياض، إنّها تجري تحقيقات في الهجوم، الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت إيران بالوقوف وراء الهجوم، وقابلت طهران ذلك بالنفي.