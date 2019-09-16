كولومبيا.. مصرع 7 مسؤولين في تحطم مروحية جنوبي البلاد

أعلنت السلطات الكولومبية، الإثنين، مصرع 7 مسؤولين حكوميين؛ إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن أوسكار كامبو، حاكم ولاية كاوكا الكولومبية، قوله إن مروحية تحمل مسؤولين حكوميين محليين تحطمت في الجزء الجنوبي من البلاد؛ ما أدى لمصرع 7 من أصل 9 كانوا على متنها.

وقالت وكالة الطيران المدني، إن المروحية من طراز ”بي اي 31“ ثنائية المحرك، اصطدمت بمنزل في مدينة بوبايان بعد دقائق من إقلاعها.

وأوضحت أن المروحية التي تشغلها شركة ”ترانسباسيفيكو“ كانت متجهة إلى مدينة لوبيز دا ميكاي (غرب) قبل تحطمها.

وقالت السلطات المحلية، إنها تحقق في ملابسات وقوع الحادثة.