أحمد داود أوغلو يعلن رسميًا استقالته من حزب أردوغان

أحمد داود أوغلو يعلن رسميًا استقالته من حزب أردوغان

المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، اليوم الجمعة، استقالته من حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

ويأتي الإعلان عن الاستقالة بعد أيام من قرار الحزب الذي يترأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان إحالة أوغلو وآخرين إلى لجنة تأديبية مع طلب فصلهم.

وفي وقت سابق قال أوغلو، معلقًا على قرار الحزب: إن ”هدف إدارة العدالة والتنمية ليس إخراج أشخاص وعزلهم من الحزب، ولكن تلك المبادئ التي سبق وتحدثنا عنها. ونحن خلف تلك المبادئ“، في إشارة إلى تفاصيل أوردها في بيان حاد اللهجه نشره أبريل الماضي.

وفي البيان وجه أوغلو انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ ألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.

تصريحات أبريل كانت أول انتقاد علني شديد يوجهه داود أوغلو لأردوغان منذ ترك منصبه قبل نحو ثلاثة أعوام، وقد ندد فيها بسياسات الحزب الاقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

وذكر داود أوغلو، حينها، في بيان مكتوب من 15 صفحة: ”تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب“، للانتخابات.

وشدد على الحاجة للإصلاح داخل الحزب، وقال: ”أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية لتقييم كل هذه الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء“.

وكان داود أوغلو عضوًا بارزًا في حزب العدالة والتنمية ويتمتع بمكانة بارزة فيه، وتولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان.

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