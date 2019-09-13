أحمد داود أوغلو يعلن رسميًا استقالته من حزب أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، اليوم الجمعة، استقالته من حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

ويأتي الإعلان عن الاستقالة بعد أيام من قرار الحزب الذي يترأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان إحالة أوغلو وآخرين إلى لجنة تأديبية مع طلب فصلهم.

وفي وقت سابق قال أوغلو، معلقًا على قرار الحزب: إن ”هدف إدارة العدالة والتنمية ليس إخراج أشخاص وعزلهم من الحزب، ولكن تلك المبادئ التي سبق وتحدثنا عنها. ونحن خلف تلك المبادئ“، في إشارة إلى تفاصيل أوردها في بيان حاد اللهجه نشره أبريل الماضي.

وفي البيان وجه أوغلو انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ ألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.