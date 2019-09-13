لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تستدعي مبعوث ترامب لأفغانستان للشهادة

قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إنها ستستدعي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، للشهادة في 19 سبتمبر/ أيلول، بعد القرار المفاجئ بإلغاء محادثات مع حركة طالبان.

وقال إليوت إنجل، رئيس اللجنة، أمس الخميس، إنه وقع أمر الاستدعاء، بعدما تجاهلت وزارة الخارجية طلبات عديدة بتقديم إفادة من خليل زاد عن خطة سلام أفغانستان والطريق الذي ستسلكه الإدارة في ذلك البلد.

ونشر إنجل خطابًا، الأسبوع الماضي، يعبر فيه عن الإحباط، لعدم ترتيب الإدارة لإفادة من جانب خليل زاد.

وقال إن وزارة الخارجية رفضت طلبات، في فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان وفي وقت سابق من الشهر الحالي، للإدلاء بإفادات أو شهادة.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب بالتعقيب على أمر الاستدعاء.

وأعلن ترامب انتهاء المفاوضات مع زعماء طالبان، يوم الاثنين، بعد إلغاء محادثات مع الحركة كان مقررًا إجراؤها في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، في مطلع الأسبوع، إثر مقتل جندي أمريكي في هجوم انتحاري في كابول.

وأثار الإعلان المفاجئ ونبأ أن ترامب كان يعتزم استقبال زعماء طالبان في المنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد، غضب كثيرين في الكونغرس.

وهذا أول أمر استدعاء تصدره اللجنة منذ أن سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، في يناير/ كانون الثاني، وتولى إنجل رئاستها.