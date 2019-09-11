الصين تستدعي سفير ألمانيا على خلفية زيارة أبرز نشطاء هونغ كونغ

المصدر: أ ف ب

استدعت الصين، يوم الأربعاء، السفير الألماني في بكين عقب اجتماع بين الناشط من هونغ كونغ جوشوا وونغ ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقال السفير الصيني في برلين ”وو كين“ عقب اجتماع الناشط وونغ بوزير الخارجية الألماني في برلين: إن وزارة الخارجية استدعت السفير الألماني، مضيفًا بأن ”خيبة الأمل كبيرة لدى الجانب الصيني ونحن نحتج بقوة“.

وأوضح: ”سيكون لهذا الحدث تأثير سلبي كبير على العلاقات الثنائية“ بين الصين وألمانيا، من دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا القرار إثر لقاء، مساء الإثنين، جمع جوشوا وونغ الذي يسعى إلى حشد تأييد دولي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويواصل الناشط (22 عامًا) زيارة لبرلين تستمر بضعة أيام، حيث التقى مسؤولين سياسيين عديدين، على أن يتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة.

وكان نشر مساء الإثنين على تويتر صورة له إلى جانب ماس خلال أمسية نظمتها صحيفة بيلد الواسعة الانتشار، موضحًا أنه بحث مع الوزير الألماني ”الاحتجاجات الراهنة والنضال من أجل انتخابات حرة وديمقراطية في هونغ كونغ“.

وأثارت تلك القضية غضب بكين التي اعتبرت أنه من غير المقبول ”أن تحاول بعض وسائل الإعلام والسياسيين الألمان اجتذاب الاهتمام إليهم باستخدام انفصاليين مناهضين للصين“.

وتشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في 1997، حركة احتجاج ضد السلطة التنفيذية منذ حزيران/يونيو على خلفية مخاوف من هيمنة متنامية للحكومة المركزية.