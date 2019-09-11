روسيا تستبعد أن يساعد رحيل بولتون في تحسين العلاقات مع أمريكا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تتوقع أن تتحسن علاقاتها فجأة مع واشنطن بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل: كوريا الشمالية، وإيران، وأفغانستان، وروسيا.

وقال الدبلوماسي الروسي إن ”مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي“.

وكانت إيران أعلنت، أيضًا في وقت سابق اليوم، أنّها لن تتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى مع إقالة جون بولتون.