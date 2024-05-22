ما تأثير أوامر "الجنائية الدولية" على مؤيدي إسرائيل ومعارضيها؟

ذهب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن طلب إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لمؤيدي الدولة العبرية ومعارضيها على جانبي الحدود.

وأشارت إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ستعزز القناعات الموجودة بأن إسرائيل ترتكب أخطر تدنيس للحياة البشرية منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ سينظر أصحاب هذه الآراء إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية باعتباره دليلًا على أن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين، لها عواقب في النهاية.

ونوهت إلى أن أولئك الذين هم على الجانب الإسرائيلي ويرفضون سماع أي انتقاد لنتنياهو، فسوف ينظرون إلى خطوة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها امتدادًا لـ"مطاردة الساحرات السياسية" التي تربصت به لسنوات، على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: توجد في المنتصف أرضية هشة للغاية، ويجب على إسرائيل أن تخطو عليها بحذر شديد، حتى لو رفضت قضية المحكمة الجنائية الدولية.