بولتون يرد على ترامب: أنا الذي استقلت ولم أسمع يومًا رغبة بهذه الاستقالة

لم يترك جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، المقال أو المستقيل، أحدًا من معارفه الإعلاميين إلا وأبلغه اليوم أنه هو الذي استقال، وأن ما قاله الرئيس دونالد ترامب من أنه هو الذي طلب من بولتون الاستقالة ”ليس صحيحًا“.

مراسل صحيفة الغارديان في واشنطن نقل هذا الانطباع بعد أن كان بولتون نشر تغريدة قال فيها إنه أبلغ الرئيس مساء أمس الاثنين رغبته في الاستقالة فأجابه الرئيس: ”غدًا نتكلم بالموضوع“.

وفي وقت سابق اليوم، كان ترامب صدم الجميع، حسب وصف نيويورك تايمز، بتغريدة قال فيها إنه أبلغ بولتون مساء الاثنين بأن البيت الأبيض لم يعد بحاجة لخدماته، مضيفًا أن خلافات الرأي الكثيرة بينهما انعكست على العاملين في الإدارة.

في حديث لاحق لجون بولتون مع شبكة NBC عاد وكرر أن ”الرئيس لم يطلب يومًا، ولم يلمح إطلاقًا إلى رغبته بأن أستقيل.. لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر“.

ونقلت شبكة CNBC عن الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها عن الخلافات بين ترامب وبولتون وما إذا كان بينها ملفات إيران وطالبان: ”هي خلافات تراكمت في كثير من القضايا“.