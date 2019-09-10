بريطانيا تستدعي السفير الإيراني في لندن بسبب الناقلة دارين داريا

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، بسبب عدم التزام بلاده بالضمانات التي قدمتها بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، بسبب عدم امتثال إيران لالتزاماتها تجاه ناقلة النفط ”أدريان دريا“ التي تعهدت بعدم إفراغ حمولتها في سوريا.

وكانت الناقلة ”أدريان داريا 1“ قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري، الأسبوع الماضي، والتقطت أقمار صناعية صورًا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

ويوم الأحد الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، للتلفزيون الحكومي: ”آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريبًا وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة“.

وكانت إيران قد احتجزت ناقلة النفط البريطانية، في يوليو/تموز، قرب مضيق هرمز، بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلةً إيرانية قرب جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا، بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأُفرج عن الناقلة الإيرانية، في وقت لاحق، كما أفرجت إيران قبل أيام عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا وعددهم 23 فردًا.