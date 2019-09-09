إيطاليا.. حكومة كونتي تنال ثقة مجلس النواب

نالت الحكومة الإيطالية الجديدة المكونة من حركة خمس نجوم (شعبوية)، والحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وحزب الحريات والمساواة (يسار) برئاسة جوزيبي كونتي، الاثنين، ثقة مجلس النواب.

ونجحت الحكومة الـ 66 لإيطاليا برئاسة كونتي في تجاوز المرحلة الأولى المتمثلة بأخذ ثقة مجلس النواب، للبدء رسميًا بمهامها، قبل الحصول على ثقة مجلس الشيوخ.

وشارك 609 نواب في التصويت الذي جرى بمجلس النواب المكون من 630 مقعدًا، حيث صوّت 343 نائبًا لصالح منح الثقة لحكومة كونتي، فيما عارض ذلك 263 نائبًا، وامتنع 3 آخرون عن التصويت.

ومن المزمع أن يصوت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة كونتي من عدمه.

وتضم الحكومة الجديدة، 10 وزراء من حركة خمس نجوم، و9 من الحزب الديمقراطي، ووزير من الحريات والمساواة، بينهم 7 وزيرات.

وعين كونتي زعيم حركة خمس نجوم، ”لويجي دي مايو“، بمنصب وزير الخارجية، فيما منح حقيبة الدفاع لـ“لورينزي غوريني“، من الحزب الديمقراطي.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، كلّف الرئيس ماتاريلا، رئيس الوزراء المستقيل كونتي، لتشكيل حكومة، بعد انهيار الائتلاف المكون من حركة ”خمس نجوم“ وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف.

وفاز ائتلاف حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، في انتخابات مارس/ آذار 2018 التشريعية، وشكل حكومته برئاسة كونتي، في الأول من يونيو/ حزيران من العام نفسه، قبل أن يقدم الأخير استقالته.