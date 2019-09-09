ضابط بالشرطة الهولندية يقتل طفليه بالرصاص وينتحر

قالت متحدثة باسم الشرطة إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت مساء اليوم الاثنين قبل أن ينتحر.

وأضافت المتحدثة ميريام سلوت أن الشرطي (34 عاما) أطلق الرصاص أيضا على زوجته البالغة من العمر 28 عاما فأصابها بجروح خطيرة. وقالت إن الطفلين أحدهما في الثامنة والآخر عمره 12 عاما.

ووصلت فرق الاستجابة الطارئة إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء روتردام كما توجد أيضا فرق الطب الشرعي.

وقال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت على تويتر إنه يعتزم زيارة موقع ”حادث إطلاق نار خطير للغاية“.