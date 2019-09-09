أمريكا تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء ”إس-400“

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع ”إس-400″، لكن لم تتخذ أي قرارات.

وأضاف منوتشين في تصريحات للصحفيين، خارج البيت الأبيض، ردًا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات: ”ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر“. ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.

وأنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة ”إس-400“ التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدًا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة ”لوكهيد مارتن“.