الطاقة الذرية: إيران تعمل على تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة‎

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في إطار خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إنه يوم السبت قامت إيران ”بتركيب أو هي على وشك تركيب 22 جهازًا للطرد المركزي من نوع اي- ار 4 في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع اي ار-5 و30 جهازًا آخر من نوع اي ار-6 وثلاثة نماذج من اي ار-6 حسب عمليات التحقق التي قامت بها الوكالة في المكان“.

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران للدول الأوروبية، مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب ”الوعود التي لم يفوا بها“.

وقالت الوكالة في بيان إنه ”بالإضافة إلى ذلك، ففي رسالة بتاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطّي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع اي- ار 2م وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع اي-ار-2م“.