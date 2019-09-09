غوغل ترد على اتهامات روسيا بشأن الإعلانات السياسية

رفضت شركة غوغل، يوم الاثنين، اتهامات روسيا لها بشأن الإعلانات السياسية.

وقالت الشركة إنها ”تؤيد الإعلانات السياسية التي تتحلى بالمسؤولية بما يتفق مع التشريعات المحلية، وذلك بعدما اتهمتها روسيا بالسماح بمثل هذه الإعلانات خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس، على الرغم من مطالبة الشركة بإزالتها“.

واتهمت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور)، شركتي ”غوغل“ و“فيسبوك“ بالتدخل في الانتخابات المحلية، عبر السماح بنشر إعلانات سياسية أمس الأحد، رغم مطالبتهما بعدم نشر أي دعاية.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني: ”يمكن اعتبار مثل هذه الإجراءات تدخلًا في الشؤون السيادية لروسيا وتعرقل سير الانتخابات الديمقراطية في الاتحاد الروسي“.

ولم توضح غوغل في بيانها ما إذا كانت قد نشرت مثل هذه الإعلانات.

وأجرت روسيا الانتخابات الإقليمية، يوم الأحد، بما في ذلك في موسكو، بعد أن أثار استبعاد الكثير من مرشحي المعارضة احتجاجات ضخمة في العاصمة الروسية خلال الأسابيع الماضية.