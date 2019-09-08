إيران: نستعد للإفراج قريبًا عن الناقلة البريطانية المحتجزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران قد تفرج قريبًا عن الناقلة البريطانية المحتجزة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن موسوي، قوله: ”آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريبًا، وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة“.

وكانت إيران احتجزت ناقلة النفط البريطانية، في يوليو/ تموز الماضي، قرب مضيق هرمز؛ بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا، بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأُفرج عن الناقلة الإيرانية في وقت لاحق، كما أفرجت إيران قبل أيام عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا وعددهم 23 فردًا.