اليونان تدعو أردوغان إلى الالتزام بمبدأ ”حسن الجوار“

المصدر: أ ف ب

رفض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ”التهديدات“ الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول احتمال تدفق دفعة جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي، في حال لم تحصل أنقرة على مزيد من المساعدات الدولية، ودعاه إلى الالتزام بـ“مبدأ حسن الجوار“.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي في تيسالونيك: ”لا يمكن للرئيس التركي تهديد أوروبا واليونان بشأن ملف اللاجئين للحصول على مزيد من المال، سبق أن دفعت أوروبا ستة مليارات يورو لمواجهة هذه المشكلة“.

وأكد أن المحادثات مع تركيا ”لا يجب أن تتم عبر اللجوء إلى التهديدات“، بل من خلال التفاوض ”بحسن نية“ واستخدام ”لغة تليق بحسن الجوار“.

وطلب أردوغان، الخميس، مساعدة دولية جديدة، بما أن بلاده تستقبل أكثر من 4 ملايين لاجىء، بينهم أكثر من 3.5 مليون سوري.

وترغب أنقرة في إقامة ”منطقة آمنة“ في سوريا تسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.

وقال الرئيس التركي: ”سنضطر إلى فتح الأبواب. إذا أعطيتمونا المال فليكن، وإذا لم تعطونا …آسف، هناك حدود لما يمكننا تحمله“.

وبموجب اتفاقية موقعة في 2016، وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة، بستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن أردوغان قال إن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن.