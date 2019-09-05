فرنسا: على إيران الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي‎

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: ”يتعين على إيران الإحجام عن أي خطوات ملموسة لا تتسق مع التزاماتها ومن شأنها أن تعرقل جهود خفض التصعيد“.