عناوين الصحف العالمية.. داعش يستبدل البقر بالانتحاريين.. والأتراك يتدربون على أنظمة S-400

تناولت الصحف والمجلات العالمية اليوم الخميس، العديد من الملفات التي تمس الشرق الأوسط، كان أبرزها تناول صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية لتعزيز إيران قدرتها على تخصيب اليورانيوم مبتعدة خطوة إضافية عن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وعلى الجانب الآخر ركزت صحيفة ”حرييت دايلي“ التركية، على بدء القوات المسلحة التركية التدرب على أنظمة دفاع S-400 الروسية، التي كانت السبب في دمار علاقة واشنطن بأنقرة، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن وضع النظام الجديد داخل حدود حلف الناتو سيمكن روسيا من تعلم رصد الطائرات الشبح الأمريكية ”F-35“ .

نتنياهو في زيارة مفاجئة إلى لندن

وتناولت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى لندن اليوم الخميس للقاء نظيره البريطاني بوريس جونسون، في زيارة لم يخطط لها أي من الطرفين مسبقًا.

وألغى نتنياهو هذا الأسبوع رحلة مقررة إلى الهند، مدعيًا أن التزاماته داخل إسرائيل والانتخابات العامة الوشيكة تمنعه من الذهاب، لكنه اتجه إلى لندن.

ويعد نتنياهو حليفًا قديمًا لبوريس جونسون، ومن المرجح أن يناقش المسؤولان نهج المملكة المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة تجاه إيران، بما في ذلك اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعم الصفقة النووية الإيرانية من خلال مد حد الائتمان الإيراني إلى 15 مليار دولار، للمساعدة في شراء النفط الإيراني؛ ما يتطلب منح الولايات المتحدة إعفاءات للدول التي تود شراء النفط الإيراني.

ويذكر أن الموقف الأمريكي تجاه اقتراح ماكرون من شأنه أن يهدئ من قلق إسرائيل، إذ قالت الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، إنها تشك في المقترحات الفرنسية، وتعجز عن رؤية خطة فرنسية فعالة.

داعش يستبدل البقر بالانتحاريين

واستعرضت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، كيف أصبح تنظيم داعش يضطر لاستبدال البقر بالانتحاريين ، بعد أن تدهورت قوة الجماعة المتشددة الأخطر في العالم وانخفض عدد أفرادها جذريًّا.

ووفقًا للصحيفة، شهد سكان مدينة الإصلاح العراقية، السبت الماضي، مشهدًا غريبًا، إذ ثبَّت مسلحو داعش سترات ناسفة على أبقار وتركوها تجوب الجانب الشمالي من القرية.

وتجولت الحيوانات في ضواحي القرية، وعندما بدأت تقترب من المنازل، تم تفجير القنابل عن بعد؛ ما أدى إلى مقتل الأبقار وإلحاق أضرار بالمنازل القريبة، دون أن يتأذّى أيّ شخص، حسب تقارير السلطات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش، الذي تقلصت صفوفه بشكل حاد بعد معركة دامت 4 سنوات ضد قوات الأمن العراقية المدعومة من القوات الأمريكية الخاصة، بدأ يلجأ إلى هذه الأساليب غير التقليدية لأنه يفتقر إلى القوة البشرية.

إيران تعلن تعزيز تخصيب اليورانيوم

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية، ستأخذ إيران خطوة أخرى بعيدًا عن الاتفاق النووي لعام 2015، من خلال البدء في تطوير أجهزة الطرد المركزي لتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتسريع الإنتاج، ولكنها منحت القوى الأوروبية مهلة شهرين إضافيين لمحاولة إنقاذ الاتفاقية النووية متعددة الأطراف.

وقالت الصحيفة إن ”الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر بتسريع تخصيب اليورانيوم بعد أن رفضت الولايات المتحدة محاولة فرنسية للتوصل لتسوية مع طهران“.

ويأتي هذا القرار على خلفية رفض الولايات المتحدة تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وفرض عقوبات جديدة تهدف إلى وقف تهريب النفط الإيراني، فضلًا عن رفض خطة التسوية الفرنسية التي كانت تقترح تمديد حد الائتمان لطهران إلى 15 مليار دولار.

القوات التركية تبدأ التدريب على أنظمة الدفاع S-400

ونشرت صحيفة ”حرييت دايلي“ التركية، مقالًا يستعرض تحضيرات أفراد سلاح الجو التركي للتدريب على أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 في روسيا، وهي خطوة من شأنها أن تغضب الولايات المتحدة أكثر، وتؤجج الفجوة بينها وبين تركيا.

فمنذ أن تلقت أنقرة أول دفعة من بطاريات الصواريخ الروسية S-400 في تموز/يوليو الماضي، بدأت العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه في واشنطن تتوتر، حيث تقلق الولايات المتحدة من أن وضع النظام الجديد داخل حدود حلف الناتو سيمكن روسيا من فك شيفرة الطائرات الشبح من طراز ”F-35″، وتعلم طرق لرصدها.

وقالت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء في تغريدة: ”بدأ تدريب S-400 في مدينة غاتشينا بروسيا بمشاركة أفراد من قيادة القوات الجوية كجزء من مشروع نظام دفاع صاروخي بعيد المدى“.

وذكرت الصحيفة أنه تم استلام الدفعة الثانية من بطاريات S-400 الدفاعية في الـ 27 من آب/أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر التسليم لمدة شهر تقريبًا، واستشهدت بقول ”إسماعيل دمير“، رئيس مؤسسة صناعة الدفاع الحكومية في تركيا، يوم الـ 4 من أيلول/سبتمبر، إن أنظمة الدفاع الروسية الصنع ستكون جاهزة بكامل طاقتها بحلول نيسان/أبريل 2020.

إيرانية تحرق نفسها أمام محكمة في طهران

وتناولت صحيفة ”تيلغراف“ البريطانية، حادث إضرام سيدة إيرانية النار في جسدها خارج محكمة في طهران خلال محاكمتها بتهمة مقاومة الاعتقال من قِبل شرطة الأخلاق الإيرانية، لمحاولتها دخول ملعب لكرة القدم متنكرة في ملابس رجل، لتخطي القانون الإيراني الذي لا يسمح للنساء بمشاهدة مباريات كرة القدم.

ووفقًا للصحيفة، نُقلت ”سحر“ إلى مستشفى محلي وهي مصابة بحروق خطيرة.

وقال متحدث باسم القضاء الإيراني، إن سحر كانت تشاجرت مع قوات الأمن في شباط/فبراير الماضي بعد مقاومتها الاعتقال، ووجهت إليها تهم إهانة الشرطة وارتداء الحجاب بشكل خاطئ، ورفض الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وقبل جلسة استماع في المحكمة الاثنين الماضي، قيل لسحر إنها تواجه السجن لمدة 6 أشهر، فطلبت من القاضي تأجيل المحاكمة حتى تتمكن من حضور جنازة، وعندما خرجت من المبنى أشعلت النار في نفسها أمام المجمع المزدحم والذي يضم بضع محاكم.

لبنان تغرق في الديون مع اقتراب موعد تصنيف وكالة ”ستاندرد أند بورز“ S&P

تناولت وكالة ”بلومبيرغ“، كيف اشترى لبنان لنفسه بعض الوقت في السوق وتمكن من تأمين فترة راحة من هبوط تصنيفه إلى مستوى غير مرغوب فيه من قِبل وكالة ”ستاندرد أند بورز“.

وتعافت سندات الدولار اللبناني هذا الأسبوع، والتي كانت الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام بعد تأجج الأزمة في الأرجنتين وزامبيا، مدعومة بتجديد الحكومة التزامها بإصلاح عاجل لنظامها المالي وإضافة 1.4 مليار دولار إلى احتياطيات البنك المركزي.

ومع ذلك أشارت الوكالة إلى أن هذه الراحة لن تدوم، ففي حين أصبح بعض المستثمرين أكثر ثقة في أن لبنان سيحافظ على سجله الذي لا تشوبه شائبة في سداد ديونه، سلطت وكالة ستاندرد آند بورز أمس الأربعاء الضوء على التحديات التي تعرقل مسار البلد الغارق في الديون.

وبعد منح لبنان مهلة عام لاستعادة استقرار أوضاعه المالية، قالت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ إن الانخفاض المستمر في الودائع المصرفية، وهي مصدر رئيس لتمويل الحكومة، قد يؤدي إلى خفض تصنيف لبنان إلى فئة CCC خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

وقال محللون في وكالة ”ستاندرد آند بورز“ بقيادة ”زهابيا جوبتا“ في تقرير ”رغم أن احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية لا تزال كافية لتغطية التزامات التمويل الفوري، فقد لا تكون كافية لتغطية التدفقات الخارجية الكبيرة من ودائع المقيمين وغير المقيمين في البلاد“.