  3 قتلى في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل

قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 30 آخرون، في انفجار هز صباح الخميس، منطقة ”شاش داراك“، وسط العاصمة الأفغانية كابل، تبنته حركة طالبان.

وقال جول أحمد أيوبي، مدير مستشفى ”وزير محمد أكبر خان“ القريبة من موقع الانفجار، إنّ المستشفى استقبلت 3 جثث و30 مصابًا إثر الحادث، حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“.

بدوره، أوضح نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنّ الانفجار نفذ بواسطة ”سيارة مفخخة تم تفجيرها في شارع رئيسي“.

فيما أشار فردوس فرمارز، متحدث باسم شرطة كابل، أنّ الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة، شرقي كابل، المتاخمة للحي الذي يضم السفارة الأمريكية ومقر بعثة ”الدعم الحازم“ التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، فضلا عن عدد من البعثات الدبلوماسية الأخرى، حسب المصدر ذاته.

كما لفت ”فرمارز“ إلى احتمالية استهداف الانفجار نقطة تفتيش في منطقة ”شاش دارك“ شديدة الحراسة، حيث توجد مكاتب لسلطات الأمن القومي الأفغانية.

من جهتها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إنه كان يستهدف ”قافلة قوات أجنبية كانت في طريقها للدخول إلى منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني في المنطقة“، حسبما نقلت قناة ”طلوع“ الأفغانية (خاصة).