الحكومة الأفغانية قلقة من اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان‎

قال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأربعاء، إن الحكومة قلقة من مسودة اتفاق السلام بين مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان، وتريد مزيدًا من التوضيحات.

وعرض مبعوث واشنطن الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الاتفاق على غني هذا الأسبوع.

لكن في الوقت الذي تُصعّد فيه طالبان هجماتها على العاصمة كابول والمراكز الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، قوبل الاتفاق بالارتياب من عدة أطراف بينها عدد من المسؤولين والساسة الأمريكيين السابقين.

وكتب صادق صديقي، المتحدث بِاسم غني على تويتر قائلًا: ”الحكومة الأفغانية قلقة أيضًا ومن ثم فنحن نريد مزيدًا من التوضيح لهذه الوثيقة، لتحليل مخاطرها وآثارها السلبية على أكمل وجه وتجنب هذه المخاطر“.

ويشمل الاتفاق سحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي، وإغلاق خمس قواعد، مقابل ضمانات بأن أفغانستان، لن تُستخدم قاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة.