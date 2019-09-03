الهند ترفع معظم القيود المفروضة في كشمير

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، أنها رفعت نحو 90% من القيود التي فرضتها في الشطر الخاضع لها من إقليم ”كشمير“ المتنازع عليه.

وقال روهيت كانسال، المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير: ”رفع 92 مركز شرطة القيود النهارية بالكامل، بعد أن كانت 81 مركزًا الأسبوع الماضي“.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنّ هذا يعني أن 90% من المنطقة خالٍ من القيود النهارية من أي نوع، في إشارة إلى حظر التجوال وقطع الاتصال الذي استمر لمدة شهر تقريبًا في المنطقة.

وأضاف أن 26 ألف خط هواتف أرضية تعمل الآن.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، في حين أبقت الحكومة على المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين ”جامو وكشمير“ والهند.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.