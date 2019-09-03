الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي في بيروت

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في بيروت هاكان تشاكل، على خلفية بيان صادر عن نظيرتها التركية، اعتبرته ”لا يتطابق مع الأصول الدبلوماسية“.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية): إنّ ”البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 بتاريخ 1/9/2019، تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الدبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي“.

وأشارت إلى أنّ مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية، السفير غادي الخوري، طلب من تشاكل ”استيضاحًا حول هذا البيان وتصحيحًا واضحًا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظًا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعًا للإضرار بها“.