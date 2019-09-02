الجيش الإسرائيلي يطالب لبنان بإغلاق مصانع حزب الله للصواريخ عالية الدقة

طالب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، السلطات اللبنانية، يوم الإثنين، بإغلاق مصانع الصواريخ الدقيقة الموجهة التي يملكها حزب الله.

جاء ذلك في تصريح لكوخافي خلال لقائه رئيس قوات ”اليونيفيل“ العسكرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال كوخافي إن ”الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان ليس مقبولًا، وإسرائيل لن تسمح لحزب الله بإيذاء مواطنيها“.

وأضاف: ”يجب على الدولة اللبنانية واليونيفيل العمل على إنهاء مشروع إنتاج الصواريخ عالية الدقة التي أنشأها حزب الله وإيران في لبنان، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، لأن الوضع الحالي لم يعد مقبولًا“.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية أمس الأحد.