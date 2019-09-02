بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة إلى الخليج

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن لندن تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى الخليج، في ظل حالة التوتر مع إيران.

وأفادت قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية، في تقرير لها، بأن ”الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز“.

وأضافت أنه ”يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج“.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات (ريبر) المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في المنطقة، بحسب ”رويترز“.

ودعت بريطانيا، الجمعة، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في تموز/ يوليو الماضي.