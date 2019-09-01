أمريكا تدعم إسرائيل في ”أحداث لبنان“

المصدر: ا ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ”دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“، وفقًا لمسؤول في الخارجية الأمريكية، عبّر عن قلق واشنطن لتصعيد التوتر“ على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل للنيران والقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن ”الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعلى حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته“.

واعتبر المسؤول أنّ ”هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة“.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بصواريخ، ومقتل وإصابة من فيها.

وقد قال الجيش الإسرائيلي إنه ”رد على العملية باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى“.