ظريف: واشنطن تمارس تهديدات لمنع إيران من بيع النفط لعملاء تقليديين

اتهم محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، الولايات المتحدة بممارسة ”قرصنة وتهديدات“ لمنع إيران من بيع النفط لعملاء تقليديين، وذلك بعدما أدرجت واشنطن ناقلة النفط الإيرانية ”ادريان داريا“ في القائمة السوداء بدعوى اتجاهها إلى سوريا.

وقال ظريف اليوم السبت على تويتر، ”الولايات المتحدة تمارس قرصنة وتهديدات لمنع إيران من بيع النفط لزبائن تقليديين.. كف عن الإزعاج يا بومبيو، سنبيع النفط لأي مشتر“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة بأن الناقلة، التي أدرجتها الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء، تتجه إلى سوريا.