موغريني: تفعيل الآلية المالية الأوروبية مع إيران تستغرق وقتًا طويلًا‎

قالت فيدريكا موغريني، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن تفعيل الآلية المالية الأوروبية المعروفة باسم ”اينستكس“ تحتاج وقتًا طويلًا، ولم تدخل حيز التنفيذ.

وأوضحت موغريني بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي حول تنفيذ الآلية المالية الأوروبية بأن تلك الآلية ”تحتاج وقتًا طويلًا ولم تنته بعد من تنفيذ الصفقة الأولى من التعامل بين إيران والاتحاد الأوروبي“.

وجددت موغريني خلال مؤتمر صحفي على موقف الاتحاد الأوروبي في الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران، وقالت: ”يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والحاسم في دعم الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وتنفيذه، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع الانتشار النووي“.

وفي يناير الماضي أعلنت الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إنشاء آلية مالية لمواصلة التجارة مع إيران، في خطوة تهدف لإنقاذ الصفقة النووية عقب انسحاب الولايات المتحدة منها في مايو 2018، وإعادة تشديد العقوبات على إيران.

وفيما يتعلق بالتوتر الحاصل في منطقة الخليج، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن ”الرسالة الرئيسية للاتحاد الأوروبي حول التوترات في الخليج العربي هي الحاجة إلى تقليل التوترات وتجنبها والإبقاء على قناة الحوار والتفاوض مفتوحة“.

وشددت على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية، مبينة بأن موقف الاتحاد الأوروبي ”يعتمد على احترام القانون والنظام الدوليين وحرية الملاحة في مضيق هرمز“.