شكّلت الخلافات العابرة للحدود، أبرز عناوين الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

الصحفي الإيراني

البداية من صحيفة تايمز البريطانية، التي سلّطت الضوء على الصحفي الإيراني أمير فاضل الذي تقدم بطلب لجوء خلال وجوده في العاصمة السويدية مرافقًا لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في جولته الأوروبية، وذلك بعدما علم بصدور مذكرة اعتقال بحقه في طهران.

حرب الوكالة

أيضًا صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية من جانبها، رصدت ما وصفته بـ“حرب وكالة“ تقودها إسرائيل من خلال ضرباتها العسكرية، معتبرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صعّد من حملته ضد الأهداف الإيرانية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المقررة في 17 سبتمبر.

خلاف ترامب مع الدنمارك

أما مجلة فورين بوليسي الأميركية، فركزت على خلاف ترامب مع الدنمارك، والذي قالت إنه سيكلفه غاليًا في حملته ضد إيران، مدللة على ذلك بأنّ الدنماركيين كانوا على استعداد للمشاركة في القوة البحرية التي ترغب الولايات المتحدة بقيادتها؛ لحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي، لكن الأمور بحسب المجلة قد تتغير بعد استياء ترامب من موقف الدنمارك الرافض لشراء جزيرة غرينلاند.

القوات الدولية في لبنان

وفي آخر الجولات الإخبارية تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن تخيفض محتمل لعدد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، لاسيما أنّ وجود تلك القوات يثير جدلًا سنويًا في أروقة الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أن مجلس الأمن الدولي سيطرح رسميًا هذا العام حجم هذه القوات وقد يسمح بتخفيض أعدادها عند تجديد المهمة، لافتة إلى أن قرار التخفيض هام للدبلوماسيين الأمريكيين والإسرائيليين الذين قالوا لسنوات إنه يتعين على قوات حفظ السلام أن تحقق في نشاط ”حزب الله“ في جنوب لبنان.