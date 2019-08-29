باكستان تطلق صاروخًا باليستيًا يمكنه حمل رؤوس حربية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، نجاحه في اختبار صاروخ باليستي، قال إنه قادر على حمل رؤوس حربية لمدى يصل إلى 290 كيلومترًا.

وقال مدير عام العلاقات العامة بالجيش، آصف غفور، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن باكستان نجحت في اختبار صاروخ ”غزنوي“.

وأشار إلى أن الصاروخ باليستي ”أرض- أرض“، وقادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمدى يصل إلى 290 كيلومترًا.

وأوضح أن رئيس البلاد عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، أعربا عن تقديرهما للفريق الذي أدى المهمة، وهنأ الباكستانيين على هذا الإنجاز.