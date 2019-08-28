أمريكا تفرض عقوبات بحق شبكتين على صلة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن ”إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران“، مضيفة أن ”الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألمونيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية“.

تأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.